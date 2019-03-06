Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ

Одной из самых популярных спортсменках на зимней Универсиаде в Красноярске стала единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари из ОАЭ.

Соревнования фигуристок-одиночниц стартуют на Универсиаде только 8 марта. Пока девушки усиленно тренируются, весь мир восхищается историей Захры Лари из ОАЭ, которая добилась права не только представлять свою страну на международных соревнованиях, но и способствовала пересмотру правил, принятых Международным союзом конькобежцев (ISU).

© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила

Лари катается в хиджабе, который раньше был запрещен регламентом ISU, как и все остальные головные уборы. Однако ради представительницы ОАЭ правила пересмотрели.

Пока "принцесса льда в хиджабе", как называют Лари, готовится к соревнованиям, посмотрите фотоленту о спортивном пути этой смелой фигуристки. Кстати, самая большая мечта девушки - выступить однажды на Олимпийских играх.