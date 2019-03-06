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Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ

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  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019
  • Во время Универсиады в Красноярске Захре Лари исполнилось 24 года.
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на Кубке Европы по фигурному катанию в Канацеи.
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019
  • Захра Лари увлеклась фигурным катанием после просмотра фильма Принцесса льда.
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари в серии «Челленджер» по фигурному катанию в Оберстдорфе, Германия
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на Кубке Европы по фигурному катанию в Канацеи
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на соревнованиях по фигурному катанию Зимних Азиатских игр в Саппоро
  • Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на Кубке Европы по фигурному катанию в Канацеи
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Захра Лари стала первой фигуристкой из ОАЭ, выступающей на Универсиаде.

Одной из самых популярных спортсменках на зимней Универсиаде в Красноярске стала единственная в мире фигуристка в хиджабе Захра Лари из ОАЭ.

Соревнования фигуристок-одиночниц стартуют на Универсиаде только 8 марта. Пока девушки усиленно тренируются, весь мир восхищается историей Захры Лари из ОАЭ, которая добилась права не только представлять свою страну на международных соревнованиях, но и способствовала пересмотру правил, принятых Международным союзом конькобежцев (ISU).

Фигуристка Захра Лари
© AFP 2018 / CHRISTOF STACHE
Битва за хиджаб: как ради единственной фигуристки из ОАЭ поменяли правила
Лари катается в хиджабе, который раньше был запрещен регламентом ISU, как и все остальные головные уборы. Однако ради представительницы ОАЭ правила пересмотрели.

Пока "принцесса льда в хиджабе", как называют Лари, готовится к соревнованиям, посмотрите фотоленту о спортивном пути этой смелой фигуристки. Кстати, самая большая мечта девушки - выступить однажды на Олимпийских играх.




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