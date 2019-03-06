Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ

Соревнования фигуристок-одиночниц стартуют на Универсиаде только 8 марта. Пока девушки усиленно тренируются, весь мир восхищается историей Захры Лари из ОАЭ, которая добилась права не только представлять свою страну на международных соревнованиях, но и способствовала пересмотру правил, принятых Международным союзом конькобежцев (ISU).
Пока "принцесса льда в хиджабе", как называют Лари, готовится к соревнованиям, посмотрите фотоленту о спортивном пути этой смелой фигуристки. Кстати, самая большая мечта девушки - выступить однажды на Олимпийских играх.