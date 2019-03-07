Созданные на небе: уникальный узбекский текстиль из частной коллекции

Форум "Коллекции России" в Центральном доме художника в Москве объединил нескольких коллекционеров, в том числе на нем можно полюбоваться и на предметы текстильного искусства Средней Азии, собранные Таиром Ф. Таировым.

Коллекцию среднеазиатского шелка профессор, доктор юридических наук Таиров собирает больше 70 лет.

Он вырос в Ташкенте, но красоту вышивки и изделий из иката рассмотрел, только когда приезжал в гости к родственникам в студенческие годы. Приобрел у них несколько изделий, с которых и началась коллекция. Сколько сейчас в ней предметов, Таиров даже не считал.

В его собрание предметы попадают по-разному: что-то приходится покупать на зарубежных аукционах, а что-то на базарах Узбекистана.

Экспозицию "Шелковые улицы, висячие сады: предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова" в рамках форума "Коллекции России" можно увидеть в ЦДХ в Москве до 10 марта.

Самые интересные экспонаты - в фотоленте Sputnik.