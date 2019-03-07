Созданные на небе: уникальный узбекский текстиль из частной коллекции

Коллекцию среднеазиатского шелка профессор, доктор юридических наук Таиров собирает больше 70 лет.
Он вырос в Ташкенте, но красоту вышивки и изделий из иката рассмотрел, только когда приезжал в гости к родственникам в студенческие годы. Приобрел у них несколько изделий, с которых и началась коллекция. Сколько сейчас в ней предметов, Таиров даже не считал.
В его собрание предметы попадают по-разному: что-то приходится покупать на зарубежных аукционах, а что-то на базарах Узбекистана.
Экспозицию "Шелковые улицы, висячие сады: предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова" в рамках форума "Коллекции России" можно увидеть в ЦДХ в Москве до 10 марта.
Самые интересные экспонаты - в фотоленте Sputnik.