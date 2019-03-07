19:30 07 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
Фото

Созданные на небе: уникальный узбекский текстиль из частной коллекции

Получить короткую ссылку
23 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
  • Предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова
Sputnik
Коллекция профессора, доктора юридических наук Таира Ф. Таироваь включает предметы искусства народов Средней Азии.

Форум "Коллекции России" в Центральном доме художника в Москве объединил нескольких коллекционеров, в том числе на нем можно полюбоваться и на предметы текстильного искусства Средней Азии, собранные Таиром Ф. Таировым.

Коллекцию среднеазиатского шелка профессор, доктор юридических наук Таиров собирает больше 70 лет.

Он вырос в Ташкенте, но красоту вышивки и изделий из иката рассмотрел, только когда приезжал в гости к родственникам в студенческие годы. Приобрел у них несколько изделий, с которых и началась коллекция. Сколько сейчас в ней предметов, Таиров даже не считал.

В его собрание предметы попадают по-разному: что-то приходится покупать на зарубежных аукционах, а что-то на базарах Узбекистана.

Экспозицию "Шелковые улицы, висячие сады: предметы текстильного искусства Средней Азии из коллекции Таира Ф. Таирова" в рамках форума "Коллекции России" можно увидеть в ЦДХ в Москве до 10 марта.

Самые интересные экспонаты - в фотоленте Sputnik.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари на тренировке соревнований по фигурному катанию на XXIX Всемирной зимней Универсиаде-2019
Хиджаб не помеха: лучшие кадры с выступлений первой фигуристки из ОАЭ
Грация котов
Ловкость кошки, грация картошки - это видео позабавило Сеть
Humo Arena
Humo Arena — ледовый дворец птицы счастья в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054