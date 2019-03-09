Карабас-Барабас и товарищ Саахов: таким мы запомним великолепного Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш умер в субботу, 9 марта, на 97-м году жизни. Актер театра и кино, сыгравший в более чем 150 фильмах, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Актер снялся более чем в 150 фильмах. Наибольшую известность ему принесли комедийные роли в фильмах Леонида Гайдая "Кавказская пленница", "12 стульев" и "Иван Васильевич меняет профессию".

С началом войны Этуш добровольцем ушел на фронт. В составе стрелкового полка сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону и Украины. Награжден орденом Красной звезды и медалями.

© Sputnik / Алексей Филиппов Умер российский актер Владимир Этуш

В 1943 году получил тяжелое ранение и был комиссован, после чего вернулся в Щукинское училище, которое окончил в 1945-м. Его сразу же приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене Этуш проработал всю жизнь — более семидесяти лет.

Этуш является лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года. Награжден театральными премиями "Хрустальная Турандот" (1994), "Кумир" (2000), "Звезда Театрала" (2008, 2012, 2016).

Как рассказала дочь Владимира Этуша Раиса, актер мог мог умереть от проблем с сердцем.

Прощание с артистом состоится во вторник, 12 марта, на основной сцене Театра имени Вахтангова. Похоронят Этуша на Новодевичьем кладбище.