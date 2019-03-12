Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана

Авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.

Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, экономкласс – 138).

Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион. В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.

Поставка второго лайнера ожидается до конца марта.

По данным авиакомпании, приобретение лайнеров осуществляется в рамках программы модернизации и унификации авиапарка "Узбекских авиалиний".

Sputnik Узбекистан собрал самые свежие снимки первого самолета A320neo.