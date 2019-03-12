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Проснись, Neo: как выглядит новый лайнер Airbus для Узбекистана

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  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
  • Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари
Узбекистон хаво йуллари
Авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.

Sputnik Узбекистан собрал самые свежие снимки первого самолета A320neo.

Авиастроительный концерн Airbus поставил национальной авиакомпании "Узбекские авиалинии" первый самолет А320neo.

Новый Airbus A320neo НАК рассчитан на перевозку 150 пассажиров (бизнес-класс – 12, экономкласс – 138).

Воздушное судно сможет преодолевать до пяти тысяч километров, что позволит покрывать полетами весь Центрально-Европейский регион. В салоне самолете есть кресла с индивидуальными экранами, Wi-Fi и усовершенствованная система кондиционирования.

Поставка второго лайнера ожидается до конца марта.

По данным авиакомпании, приобретение лайнеров осуществляется в рамках программы модернизации и унификации авиапарка "Узбекских авиалиний".

Sputnik Узбекистан собрал самые свежие снимки первого самолета A320neo.

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