В пылу борьбы, в пыли степи: захватывающие кадры турнира по купкари

Международный турнир по купкари прошел в Джамбайском районе Самаркандской области. В состязаниях приняли участие несколько сотен наездников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Столь грандиозное событие было организовано при поддержке хокимията Самаркандской области и Федерации конного спорта республики. В турнире участвовали как отдельные наездники, так и команды. В поединке между сборными Узбекистана и Казахстана победу со счетом 3:2 одержали хояева поля.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Пыль столбом и полные трибуны: как прошел турнир по купкари под Самаркандом

Победителей ждали щедрые награды - десятки верблюдов, ковры, бытовая техника, а главным призом был автомобиль.

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Захватывающие кадры поединков, а также атмосфера настоящего праздника в эксклюзивной фотоленте фотокорреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.

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