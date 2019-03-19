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В пылу борьбы, в пыли степи: захватывающие кадры турнира по купкари

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  • Участники международного турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
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  • Участники международного турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Участники международного турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Международный турнир по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Участники турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Участник международного турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Участники турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Участники турнира по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Международный турнир по купкари в Самаркандской области Узбекистана
  • Международный турнир по купкари в Самаркандской области Узбекистана
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  • Главный приз международного турнира по купкари в Узбекистане Chevrolet Laceti
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Первый столь масштабный турнир по купкари прошел в Джамбайском районе Самаркандской области при поддержке городского хокимията и Федерации конного спорта Узбекистана.

Международный турнир по купкари прошел в Джамбайском районе Самаркандской области. В состязаниях приняли участие несколько сотен наездников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.

Столь грандиозное событие было организовано при поддержке хокимията Самаркандской области и Федерации конного спорта республики. В турнире участвовали как отдельные наездники, так и команды. В поединке между сборными Узбекистана и Казахстана победу со счетом 3:2 одержали хояева поля.

Международный турнир по купкари в Самаркандской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Пыль столбом и полные трибуны: как прошел турнир по купкари под Самаркандом
Победителей ждали щедрые награды - десятки верблюдов, ковры, бытовая техника, а главным призом был автомобиль.

Дикая забава для настоящих мужчин =>>

Захватывающие кадры поединков, а также атмосфера настоящего праздника в эксклюзивной фотоленте фотокорреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.

Тысячи коней, но никакого хаоса и живодерства: Карамышина о турнире купкаи =>>

Теги:
Самаркандская область, Конный спорт, Узбекистан



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