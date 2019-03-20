В пылу борьбы, в пыли степи: захватывающие кадры турнира по купкари

Столь грандиозное событие было организовано при поддержке хокимията Самаркандской области и Федерации конного спорта республики. В турнире участвовали как отдельные наездники, так и команды. В поединке между сборными Узбекистана и Казахстана победу со счетом 3:2 одержали хозяева поля.
Дикая забава для настоящих мужчин =>>
Захватывающие кадры поединков, а также атмосфера настоящего праздника - в эксклюзивной фотоленте корреспондента Sputnik Узбекистан Рамиза Бахтиярова.
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