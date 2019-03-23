Голые горнолыжники, триумф Загитовой, Эрдоган и динозавр - фото недели

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
В Санкт-Петербурге впервые прошла Международная олимпиада по физике и математике среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников СНГ.
Астана получила название в 1998 году, когда стала столицей Казахстана. До 1961 город назывался Акмолинск.
Работу узбекских театралов оценят продюсеры из Франции и Германии.