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Голые горнолыжники, триумф Загитовой, Эрдоган и динозавр - фото недели

© Sputnik / Arthur Lebedev
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В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Теги:
фото



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