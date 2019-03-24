Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья

Самые необычные и красивые растения — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
На нашей планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины из них встречаются только в одной стране мира.
Самые необычные и красивые растения — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В Сочи почти 900 горнолыжников и сноубордистов спустились с горы в одних купальниках, в Крыму состоялся концерт в честь пятилетия воссоединения полуострова с Россией, Алина Загитова стала победительницей Чемпионата мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Большая торжественная церемония в честь Навруза состоялась в комплексе Humo Arena в Ташкенте.
Чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме проходит с 18 по 24 марта.
Международный турнир по купкари прошел в Джамбайском районе Самаркандской области. В состязаниях приняли участие несколько сотен наездников из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана.