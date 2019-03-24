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Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья

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© Foto : Pixabay
Глицинию обожают во многих странах мира, но она предпочитает влажные субтропики. В садоводческой культуре созданы формы глициний с белыми, светло- и темно-фиолетовыми цветками.

На нашей планете насчитывается 60 065 видов деревьев. Более половины из них встречаются только в одной стране мира.

Самые необычные и красивые растения — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
растения, Природа



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Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья
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