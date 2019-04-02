Фантазия или реальность: криптодевушки "Инстаграма"

В Instagram с каждым днем появляется все больше разнообразных блогеров и инфлюенсеров, которые становятся лицами знаменитых брендов, снимаются в рекламах и кино.

Однако все больше покоряют людей сейчас те блогеры, которые... не существуют. Точнее, цифровые люди, созданные графическими дизайнерами.

Более того, многие из таких моделей имеют по миллиону подписчиков в Instagram, дают интервью различным изданиям, снимаются в клипах и становятся лицом модных брендов косметики.

Самые популярные и интересные криптомодели - в фотоленте Sputnik Узбекистан.