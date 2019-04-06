Особая помощь для особенных детей: как дочь Мирзиёева открыла центр в Нукусе

Кадры с открытия специализированного ДОУ в Нукусе, инициатором которого выступила младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шахноза, - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

В Нукусе открылось первое в Узбекистане специализированное дошкольное учреждение с реабилитационным центром.

На открытии присутствовала младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева – Шахноза. Она и выступила куратором проекта, приложив немало усилий для его реализации. К слову, она является заместителем начальника Управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе

Специализированное ДОУ в Нукусе функционирует круглосуточно 5 дней в неделю, чтобы дети из отдаленных районов Приаралья могли оставаться на ночь. В первой половине дня воспитанники занимаются по обучающей программе с воспитателями, прошедшими курсы повышения квалификации по специальной педагогике, а во второй — проходят оздоровительно-реабилитационные процедуры под контролем штатных медицинских работников.

Коррекционно-образовательные кабинеты реабилитационного центра оснащены зарубежным оборудованием и инвентарем: парафиновой печью, медицинскими тренажерами, ваннами для сухого массажа, нейро-ортопедическими пневмокостюмами, мобильными стендерами, ортопедическими велосипедами, лежачими самокатами, адаптивными креслами, оборудованием для развития вестибулярного аппарата, продукцией для сенсорной интеграции, системой "Саундбим" и аппаратами для физиотерапии. Лечебные мероприятия направлены на коррекцию нарушений в развитии, медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию. Также реабилитационный центр будет проводить процедуры для детей с особыми потребностями, вышедших из дошкольного возраста.