Автограф Путина на Mercedes, выборы на Украине, красотки в бикини в Москве

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Президент России Владимир Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes, сторонники независимости Каталонии подожгли баррикады на автотрассах, на Украине прошел первый тур президентских выборов, в Вашингтоне зацвела вишня.