Автограф Путина на Mercedes, выборы на Украине, красотки в бикини в Москве

Президент России Владимир Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes, сторонники независимости Каталонии подожгли баррикады на автотрассах, на Украине прошел первый тур президентских выборов, в Вашингтоне зацвела вишня.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Президент России Владимир Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes, сторонники независимости Каталонии подожгли баррикады на автотрассах, на Украине прошел первый тур президентских выборов, в Вашингтоне зацвела вишня.
Кадры с открытия специализированного ДОУ в Нукусе, инициатором которого выступила младшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Шахноза, - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Sputnik Узбекистан собрал снимки знаменитостей, которые страдают биполярным расстройством.
Через несколько недель в Ташкенте появятся мировые достопримечательности.
Самые популярные и интересные "цифровые модели" - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
В настоящее время железнодорожный участок временно закрыт.
При вскрытии в пищеводе погибшей обнаружили обломок зубочистки длиной 3,5 см, который смертельно повредил горло и пищевод.
В докладе МОТ, обнародованном 1 апреля в Брюсселе, признается, что системное использование детского и принудительного труда в хлопковой промышленности Узбекистана подошло к концу.