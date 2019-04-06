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Автограф Путина на Mercedes, выборы на Украине, красотки в бикини в Москве

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© Sputnik / Maxim Blinov
Модели демонстрируют одежду дизайнера из новой коллекции дизайнера Юлии Далакян / Julia Dalakian на площадке Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж".

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

Президент России Владимир Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes, сторонники независимости Каталонии подожгли баррикады на автотрассах, на Украине прошел первый тур президентских выборов, в Вашингтоне зацвела вишня.




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