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Дадут фору 20-летним: знаменитые мужчины, которых морщины только красят

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  • Ричард Гир
  • Лиам Нисон
  • Пирс Броснан
  • Арнольд Шварценеггер
  • Харрисон Форд
  • Кевин Бейкон
  • Пол Маккартни
  • Роберт Де Ниро
  • Гари Олдман
  • Мик Джаггер
© AFP 2018 / VALERY HACHE
На первое место опрошенные поставили одного из самых знаменитых голливудских красавцев, 69-летнего героя "Красотки" и "Чикаго" Ричарда Гира. Время для него не имеет значения: в этом году актер во второй раз стал отцом, а ничто так не молодит, как дети.

Принято считать, что мужчины легче относятся к старению, чем женщины. Особенно когда стареют красиво.

Шведская велнесс-марка Foreo провела онлайн-опрос и составила рейтинг самых красивых постаревших знаменитостей — среди мужчин и среди женщин, пишет Sputnik Беларусь.

На первое место опрошенные поставили одного из самых знаменитых голливудских красавцев, 69-летнего героя "Красотки" и "Чикаго" Ричарда Гира. Время для него не имеет значения: в этом году актер во второй раз стал отцом, а ничто так не молодит, как дети.

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Среди известных актерских работ британского актера ирландского происхождения 66-летнего Лиама Нисона такие фильмы, как "Список Шиндлера" и "Реальная любовь". Вдовец, воспитавший двух сыновей, несмотря на потрепавшую его жизнь, оказался на втором месте опроса.

Бонд всегда остается Бондом! Харизматичный ирландец Пирс Броснан (3-е место) в 65 лет активно снимается в кино и выглядит ничуть не хуже, чем 20 лет назад.

Железный Арни американского кино, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер родился в Австрии, но сделал мировую карьеру культуриста, а затем бизнесмена и политика в США. Скандальная личная жизнь и проблемы с сердцем немного его потрепали, но он по-прежнему на коне в свои 71 — четвертое место.

Замыкает пятерку 76-летний Харрисон Форд — неутомимый искатель ковчега Индиана Джонс, Бегущий по лезвию и Хан Соло продолжает сниматься в приключенческом кино, несмотря на свой возраст. И, возможно. это и есть его секрет.

Голубоглазый голливудский красавец 60-летний Кевин Бейкон (6-е место) многим даже больше нравится постаревшим, чем в юности: тогда он прославился благодаря роли в "Пятница, 13-е". Также среди главных его ролей — "Таинственная река" Клинта Иствуда, "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе".

Сэр Пол Маккартни, один из основателей группы The Beatles, 16-кратный обладатель премии "Грэмми", в свои 76 лет выглядит просто отлично — седьмое место.

Ирина Шейк
© AFP 2018 / JEAN CHRISTOPHE MAGNENET
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Обладатель "Оскара" 75-летний Роберт Де Ниро может похвастать не только сотней замечательных ролей в кино, а также голливудским амплуа стареющего гангстера. В 75 он еще умудрился развестись с женой после 20 лет брака.

Гари Олдман, занявший девятое место, один из самых молодых в топ-10 стареющих красавцев, ему 61 год. Однако "Оскар" за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена" придал ему этот новый статус.

75-летний Мик Джаггер замыкает десятку. Лидер британской рок-группы The Rolling Stones находится в отличной физической форме. Правда, ему предстоит непростая операция по замене сердечного клапана, но прогнозы врачей хорошие.

Теги:
голливуд, мужчина



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