Из печи появляется лазурь: что происходит в мастерской керамиста в Риштане

Город Риштан издревле славится мастерами по изготовлению керамики, красивые изделия с национальным колоритом делают там и сейчас.

Глина для изготовления риштанской керамики используется без каких-либо добавок, рассказал мастер-керамист Рустам Усманов.

Сформированное изделие сушат, покрывают жидкой глиной (ангобирование). Затем его снова нужно хорошо просушить: если в печь поставить влажное изделие, оно может треснуть.

После первого обжига — роспись. Мастера в основном используют три вида красок: окись кобальта (после второго обжига дает синий цвет), меди (зеленый) и марганца (коричневый). Расписанное изделие покрывают глазурью (она сохнет очень быстро) и отправляют в печь. Глазурь при обжиге плавится и становится прозрачной.

Первый обжиг длится 10-12 часов при температуре 920-940 градусов, второй — восемь часов при температуре 980 градусов.

Как производят уникальную и всемирно известную риштанскую керамику, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.