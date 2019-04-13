С уважением к истокам: как прошел фестиваль искусства бахши в Термезе

Искусство бахши в 2010 году было включено в список памятников нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Выступая на церемонии открытия фестиваля, глава государства отметил: именно фольклорное искусство остается главным источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ культуры, отражающим национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции.

По словам Мирзиёева, в стране многое сделано для поддержания школ бахши, популярных сразу в нескольких регионах Узбекистана. Проводимый в Термезе фестиваль призван привлечь еще больше внимания к этой сфере народного искусства.

В дебютном мероприятии приняли участие более 160 представителей из 74 государств мира. Среди них — известные деятели культуры, мастера фольклорного искусства, а также журналисты.

Конкурсную программу на фестивале представили 57 исполнителей из 20 стран. Гран-при и денежную премию в размере 7 тысяч долларов получила Улжан Байбусинова из Казахстана.

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, каким ярким получился праздник.