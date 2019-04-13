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С уважением к истокам: как прошел фестиваль искусства бахши в Термезе

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2010

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  • Международный фестиваль искусства бахши в Термезе
  • Международный фестиваль искусства бахши в Термезе
  • В Термезе прошло открытие первого Международного фестиваля искусства бахши
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Конкурсную программу на фестивале представили 57 исполнителей из 20 стран.

Международный музыкальный фестиваль искусства народных сказителей — бахши проводился в Термезе 5-10 апреля по личной инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.

Искусство бахши в 2010 году было включено в список памятников нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Выступая на церемонии открытия фестиваля, глава государства отметил: именно фольклорное искусство остается главным источником всех созданных человечеством бесценных сокровищ культуры, отражающим национальную самобытность разных народов, их язык, образ жизни, обычаи и традиции.

Шавкат Мирзиёев на фестивале искусства бахши в Термезе
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По словам Мирзиёева, в стране многое сделано для поддержания школ бахши, популярных сразу в нескольких регионах Узбекистана. Проводимый в Термезе фестиваль призван привлечь еще больше внимания к этой сфере народного искусства.

В дебютном мероприятии приняли участие более 160 представителей из 74 государств мира. Среди них — известные деятели культуры, мастера фольклорного искусства, а также журналисты. 

Конкурсную программу на фестивале представили 57 исполнителей из 20 стран. Гран-при и денежную премию в размере 7 тысяч долларов получила Улжан Байбусинова из Казахстана.

Смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан, каким ярким получился праздник.

Теги:
искусство, Культура, Термез, Фестиваль



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С уважением к истокам: как прошел фестиваль искусства бахши в Термезе
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