Самые необычные гости фестиваля Coachella

Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Самый модный и популярный фестиваль года Coachellа проходит в эти выходные в Калифорнии.

В пустыне уже собрались миллионы любителей музыки и артистов.

Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.