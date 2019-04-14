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Самые необычные гости фестиваля Coachella

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  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
  • Самые необычные гости фестиваля Coachella
© AFP 2018 / Matt Winkelmeyer
Самый модный и популярный фестиваль года Coachellа проходит в эти выходные в Калифорнии.

Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Самый модный и популярный фестиваль года Coachellа проходит в эти выходные в Калифорнии.

В пустыне уже собрались миллионы любителей музыки и артистов.

Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Калифорния, США, США, Музыкальное событие, Фестиваль, фестиваль, Музыка, Люди, люди, фотография, Фотография, фотосъемка, фотограф, фото, фотолента



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Самые необычные гости фестиваля Coachella
Самые необычные гости фестиваля Coachella
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