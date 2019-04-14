Самые необычные гости фестиваля Coachella

Самый модный и популярный фестиваль года Coachellа проходит в эти выходные в Калифорнии.
В пустыне уже собрались миллионы любителей музыки и артистов.
Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Самый модный и популярный фестиваль года Coachellа проходит в эти выходные в Калифорнии.
В пустыне уже собрались миллионы любителей музыки и артистов.
Самые яркие, необычные и красивые посетители модного фестиваля - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Международный музыкальный фестиваль искусства народных сказителей — бахши проводился в Термезе 5-10 апреля по личной инициативе президента республики Шавката Мирзиёева.
Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.
Двенадцатого апреля 1961 года советский летчик-космонавт Юрий Гагарин открыл эпоху пилотируемых полетов на орбиту Земли и навсегда вписал свое имя в историю.
Город Риштан издревле славится мастерами по изготовлению керамики, красивые изделия с национальным колоритом делают там и сейчас.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14 апреля начнет первый государственный визит в Узбекистан в этой должности.
О том, как встречают и провожают официальных лиц в Казахстане, читайте в справке Sputnik.
Посетители с любопытством разглядывали навороченные модели байков, просили сфотографироваться и восхищались зашкаливающей крутостью.