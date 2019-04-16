18:43 16 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Фото

Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret

Получить короткую ссылку
13110

Новости

Все новости
Все новости
  • Грейс Элизабет
  • Барбара Палвин
  • Алексина Грэм
  • Леоми Андерсон
  • Бехати Принслоу
  • Кэндис Свейнпол
  • Лили Олдридж
  • Эльза Хоск
  • Тейлор Хилл
  • Стелла Максвэлл
© AP Photo / Evan Agostini
21-летняя Грейс Элизабет вошла в число "ангелов" Victoria's Secret. На ее счету множество модных показов и съемок для глянца. На страницу девушки в Instagram подписаны 900 тысяч человек, с которыми Грейс с удовольствием делится эротичными снимками.

Смотрите подборку роскошных "ангелов" в фотоленте Sputnik Узбекистан.

О гордом звании "ангела" Victoria’s Secret и крыльях за спиной мечтают многие модели.

Это желание исполнилось у четырех девушек, которых бренд добавил к списку своих "ангелов" после того, как потерял Адриану Лима и Алессандру Амбросио.

21-летняя Грейс Элизабет вошла в число "ангелов" Victoria's Secret. На ее счету множество модных показов и съемок для глянца. На страницу девушки в Instagram подписаны 900 тысяч человек, с которыми Грейс с удовольствием делится эротичными снимками.

25-летняя венгерка Барбара Палвин официально стала "ангелом" Victoria’s Secret — 14 марта был подписан заветный контракт. Известно, что впервые девушка вышла на подиум легендарной компании еще в 2012 году. Ранее она работала в Азии.

Еще один новичок - 29-летняя британка Алексина Грэм. Модель родилась в Ноттингеме, сотрудничала с такими известными брендами, как La Perla, Sephora, Agent Provocateur, H&M и L'oreal Paris.

Любимая модель Рианны Леоми Андерсон также в числе новеньких "ангелов". Именно эта девушка снималась для рекламных кампаний Fenty Beauty и Savage.

Смотрите подборку роскошных "ангелов" в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
модель, Фотография, фотосъемка, фотография, фотолента, фотограф, фото



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тейлор Хилл
Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret
Скейтеры против качков: самая обсуждаемая драка в Ташкенте - видео
Скейтеры против качков: самая обсуждаемая драка в Ташкенте - видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054