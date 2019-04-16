Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret

О гордом звании "ангела" Victoria’s Secret и крыльях за спиной мечтают многие модели.

Это желание исполнилось у четырех девушек, которых бренд добавил к списку своих "ангелов" после того, как потерял Адриану Лима и Алессандру Амбросио.

21-летняя Грейс Элизабет вошла в число "ангелов" Victoria's Secret. На ее счету множество модных показов и съемок для глянца. На страницу девушки в Instagram подписаны 900 тысяч человек, с которыми Грейс с удовольствием делится эротичными снимками.

25-летняя венгерка Барбара Палвин официально стала "ангелом" Victoria’s Secret — 14 марта был подписан заветный контракт. Известно, что впервые девушка вышла на подиум легендарной компании еще в 2012 году. Ранее она работала в Азии.

Еще один новичок - 29-летняя британка Алексина Грэм. Модель родилась в Ноттингеме, сотрудничала с такими известными брендами, как La Perla, Sephora, Agent Provocateur, H&M и L'oreal Paris.

Любимая модель Рианны Леоми Андерсон также в числе новеньких "ангелов". Именно эта девушка снималась для рекламных кампаний Fenty Beauty и Savage.

Смотрите подборку роскошных "ангелов" в фотоленте Sputnik Узбекистан.