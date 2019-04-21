14:12 21 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Фото

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото

Получить короткую ссылку
8010

Новости

Все новости
Все новости
© Sputnik / Stringer
В новогоднюю ночь в эфире украинского телеканала «1+1» украинский шоумен, актер и режиссер, лидер студии «Квартал-95» Владимир Зеленский объявил о желании участвовать в выборах президента Украины.

Актеры на важных государственных постах – это вовсе не новость. Смотрите в фотоленте подборку актеров, которые становились первыми лицами страны.




Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
список запрещенных для иностранцев профессий в отраслях по регионам России
В каких сферах мигранты не могут работать в России

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054