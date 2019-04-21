Главная роль: актеры, попробовавшие себя в большой политике - фото

Актеры на важных государственных постах – это вовсе не новость. Смотрите в фотоленте подборку актеров, которые становились первыми лицами страны.
Ученым в Израиле удалось создать с помощью 3D-принтера живое сердце из тканей человека, сообщает Bloomberg.
Sputnik Узбекистан собрал снимки самых красивых девушек-военных из разных стран.
Смотрите подборку роскошных "ангелов" в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Грустные кадры сильнейшего пожара в Париже - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
История Самарканда произвела огромное впечатление на президента Южной Кореи.
Узбекистан постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, и в рамках объективной интеграции может быть заинтересован в возвращении в эту организацию, полагает военный обозреватель Александр Хроленко.
Старшая дочь президента Узбекистана посетила ряд объектов в Ташкентской области. По итогам посещения она оставила пост в Facebook, в котором просила узбекистнцев делиться своими мнениями по поводу роли школы в образовательном процессе общества.