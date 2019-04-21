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Собор в огне, взрывы на Шри-Ланке и корейцы в Ташкенте – сочные кадры недели

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© Sputnik / Alexander Kryazhev
Участники фестиваля "GrelkaFest" в Шерегеше. Спортивно-туристический комплекс Шерегеш – крупнейший курорт Сибири.

Чем запомнилась уходящая неделя, узнаете из фотоленты Sputnik Узбекистан.

В Ташкенте в субботу, 20 апреля, состоялась церемония открытия Дома корейской культуры и искусства. Этот дворец дружбы и культуры торжественно открыли Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин вместе с супругами.

Серия жутких взрывов прогремела в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке.

Легендарный Нотр-Дам полыхал ночью 16 апреля более девяти часов. За кадрами в ужасе наблюдал весь мир. В результате возгорания обрушился шпиль собора, внутри здание почти полностью выгорело. Предположительно, возгорание началось на одном из верхних этажей собора, где проходили ремонтные работы и находились строительные леса.

В субботу, 20 апреля, утром в результате ДТП с участием автобуса на Кордайском районе Жамбылской области погибли 11 человек,  в том числе 8 граждан Казахстана и трое - Узбекистана, еще 29 пострадали.

Теги:
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