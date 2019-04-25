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Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan

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  • Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
  • Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
  • Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
24 апреля открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019.

Что сейчас происходит на выставке - в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

Вчера, 24 апреля, открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019.

Выставка интересна тем, что в течение трех дней будут проходить круглые столы на самые животрепещущие темы, которые затронут и области образования, и медицины, фармацевтики, и нефтегазовые промышленности, образования, транспорта и много другого.

В Ташкенте открылась выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 >>

Поклонники высоких технологий могут посетить стенд виртуальной реальности или увидеть макет ракеты одного из российских ракетно-космических предприятий, ознакомиться с косметической продукцией, компаниями-производителями продуктов питания.

Что сейчас происходит на выставке - в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, Expo-Russia Uzbekistan, Фотография, фотография, фотолента, фотограф, фото



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Промышленная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019
Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan
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