Инновационные протезы и ракеты на выставке Expo-Russia Uzbekistan

Что сейчас происходит на выставке - в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.

Вчера, 24 апреля, открылась вторая по счету международная выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019.

Выставка интересна тем, что в течение трех дней будут проходить круглые столы на самые животрепещущие темы, которые затронут и области образования, и медицины, фармацевтики, и нефтегазовые промышленности, образования, транспорта и много другого.

В Ташкенте открылась выставка Expo-Russia Uzbekistan 2019 >>

Поклонники высоких технологий могут посетить стенд виртуальной реальности или увидеть макет ракеты одного из российских ракетно-космических предприятий, ознакомиться с косметической продукцией, компаниями-производителями продуктов питания.

Что сейчас происходит на выставке - в фоторепортаже Sputnik Узбекистан.