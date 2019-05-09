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Краски Победы: фотоотчет с Дня Памяти и Почестей

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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
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Все новости
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
  • В столице Узбекистана прошла акция Бессмертный полк
  • Акция Бессмертный полк на территории комплекса Братские могилы в Ташкенте
  • Глава Россотрудничества Виктор Шулика в строю Бессмертного полка в Ташкенте
  • Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
  • Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
  • Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
  • Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
Пресс-служба президента Узбекистана
Поздравление с Днем Памяти и Почестей. Шавкат Мирзиёев особенно тепло поприветствовал каждого ветерана.

Sputnik Узбекистан собрал для вас самые яркие моменты сегодняшнего праздника.

В Узбекистане проходят торжества по случаю 74-й годовщины победы. С самого утра начались поздравления и торжественные мероприятия по случаю Дня Памяти и Почестей. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" , после традиционного возложения цветов состоялась еще и локальная акция "Бессмертный полк", которая тоже проходит в Узбекистане не первый год.

А президент республики поздравил граждан в ботаническом саду Ташкента. Сад был украшен инсталляциями и композициями военной тематики. Также в парк привезли военную технику и даже поезда. Гостям праздника показали костюмированную реконструкцию, посвященную подвигам генерала Собира Рахимова.

Лучшие кадры - в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (176)
Теги:
Ташкент, победа, фото, День Победы, 9 Мая, День Памяти и Почестей



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Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
Краски Победы: фотоотчет с Дня Памяти и Почестей
Праздничные мероприятия, посвященные Дню Памяти и Почестей
Тюрденев и Викентий почтили память героев войны на Волгоградском кладбище
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом
Вклад узбекского народа в победу над фашизмом

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