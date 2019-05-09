Краски Победы: фотоотчет с Дня Памяти и Почестей

В Узбекистане проходят торжества по случаю 74-й годовщины победы. С самого утра начались поздравления и торжественные мероприятия по случаю Дня Памяти и Почестей. На территории мемориального комплекса "Братские могилы" , после традиционного возложения цветов состоялась еще и локальная акция "Бессмертный полк", которая тоже проходит в Узбекистане не первый год.

А президент республики поздравил граждан в ботаническом саду Ташкента. Сад был украшен инсталляциями и композициями военной тематики. Также в парк привезли военную технику и даже поезда. Гостям праздника показали костюмированную реконструкцию, посвященную подвигам генерала Собира Рахимова.

Лучшие кадры - в фотоленте Sputnik Узбекистан.