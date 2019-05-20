Вспомнить все: как изменился Московский метрополитен за 84 года

Московский метрополитен - исторически первый и крупнейший метрополитен СССР и России.
Московское метро — шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу, шестое — по длине эксплуатируемых линий.
Первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", с ответвлением на "Смоленскую".
Состоит из 14 линий общей протяженностью 381 км в двухпутном исчислении, без учета монорельса и МЦК.
В Московском метрополитене 222 действующие станции, 48 из них признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.
К 2023 году по планам правительства Москвы должны быть построены еще 55 станций.