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Вспомнить все: как изменился Московский метрополитен за 84 года

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© Sputnik / Igor Gavrilov
Московский метрополитен - исторически первый и крупнейший метрополитен СССР и России.

Самые редкие кадры из Московского метрополитена - в нашей фотоленте!

Московский метрополитен - исторически первый и крупнейший метрополитен СССР и России.

Московское метро — шестое в мире по интенсивности использования после метрополитенов Пекина, Токио, Шанхая, Сеула и Гуанчжоу, шестое — по длине эксплуатируемых линий.

Первая линия открылась 15 мая 1935 года и шла от станции "Сокольники" до станции "Парк культуры", с ответвлением на "Смоленскую".

Состоит из 14 линий общей протяженностью 381 км в двухпутном исчислении, без учета монорельса и МЦК.

В Московском метрополитене 222 действующие станции, 48 из них признаны объектами культурного наследия, а более 40 являются памятниками архитектуры.

К 2023 году по планам правительства Москвы должны быть построены еще 55 станций.

Теги:
история, Московский метрополитен, Метро, фотолента, метро, фотосессия, фотография, фотограф, фото



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Вспомнить все: как изменился Московский метрополитен за 84 года
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