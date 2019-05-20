Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области

Целью турнира стало покорение вершины Кунгурбука — наивысшей точки Чаткальского хребта. Дистанция маршрута составила 7,8 километра.
История скайраннинга началась в 1990-х годах. Тогда итальянец Марино Джакометти и его друзья-альпинисты решили "добежать" до высших точек Альп и всей Западной Европы — Монблана и Монте Розы.
На сегодняшний день этот вид спорта все еще развивается. Появляются новые маршруты и соревнования, регулярно вносятся поправки в правила. Попробовать себя в скайраннинге может каждый, достаточно обладать хорошей физической подготовкой и выносливостью.