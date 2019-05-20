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Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области

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  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
  • Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Skyrunning в переводе с английского означает "небесный бег" или "бег на высоте". По сути это бег по горной местности, на большой высоте, которая может достигать двух и более тысяч метров над уровнем моря.

Девятнадцатого мая в Ташкентской области состоялся первый турнир по скайраннингу. Испытать себя могли все желающие. Как прошли соревнования, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Целью турнира стало покорение вершины Кунгурбука — наивысшей точки Чаткальского хребта. Дистанция маршрута составила 7,8 километра.

История скайраннинга началась в 1990-х годах. Тогда итальянец Марино Джакометти и его друзья-альпинисты решили "добежать" до высших точек Альп и всей Западной Европы — Монблана и Монте Розы. 

© Sputnik / Евгений Биятов
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В 1995 году была создана Федерация высотных забегов, а годом позже новому виду спортивной активности присвоили имя — Skyrunning. С 2008 года руководством и развитием этого вида спорта занимается Международная федерация скайраннинга. Возглавляет ее не кто иной, как Марино Джакометти.

На сегодняшний день этот вид спорта все еще развивается. Появляются новые маршруты и соревнования, регулярно вносятся поправки в правила. Попробовать себя в скайраннинге может каждый, достаточно обладать хорошей физической подготовкой и выносливостью.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, бег, спорт



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