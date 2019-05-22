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Черно-белые Канны - фотогалерея

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© Sputnik / Asatur Yesayants
Каннский фестиваль в самом разгаре, на красной дорожке продолжают появляться знаменитости, которые вызывают у зрителей разные эмоции.

Смотрите самые элегантные и необычные черно-белые снимки с Каннского фестиваля-2019 - в нашей фотоленте!

Каннский фестиваль в самом разгаре, на красной дорожке продолжают появляться знаменитости, которые вызывают у зрителей разные эмоции.

Напомним, что в этом году за главный приз Каннского фестиваля будет бороться 21 фильм из 13 стран.

Канны-2019: роскошь и блеск на красной дорожке >>

Среди судей четыре женщины: актрисы Эль Фаннинг и Маймуна Н’Диайе, кинематографистки Келли Рейхардт и Аличе Рорвахер, а также четверо мужчин: режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, художник комиксов Энки Биляль, режиссеры Робен Кампийо, Йоргос Лантимос и Павел Павликовский.

Смотрите самые элегантные и необычные черно-белые снимки с Каннского фестиваля-2019!

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, Кино, Канны, лучшее фото, фотосессия, фотография, фотолента, фотограф, фото



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