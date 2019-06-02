Мечта инстаграммера: лучшие смотровые площадки мира – фото

Заядлые путешественники считают одной из лучших смотровых площадок Лайонс-Хед в Кейптауне. Гора притягивает не только обычных туристов, но и любителей острых ощущений — парапланеристов.
Смотровая площадка Lotte Observation Deck во Вьетнаме располагается на 65 этаже торгово-офисного небоскреба и отеля Lotte Hotel. Если хотите увидеть Ханой с высоты птичьего полета, вам точно туда.
В список лучших площадок также вошла крепость Нахаргар Форт в Джайпуре.
Снимки этих и других удивительных мест — в фотоленте Sputnik Узбекистан.