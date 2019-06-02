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Мечта инстаграммера: лучшие смотровые площадки мира – фото

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Гора Лайонс-Хед в Кейптауне притягивает не только обычных туристов, но и любителей острых ощущений — парапланеристов.

Наступило долгожданное лето, впереди — свободные дни, которые можно распланировать исключительно по своему желанию. Смотрите нашу фотогалерею и думайте об отпуске.

Заядлые путешественники считают одной из лучших смотровых площадок Лайонс-Хед в Кейптауне. Гора притягивает не только обычных туристов, но и любителей острых ощущений — парапланеристов.

Смотровая площадка Lotte Observation Deck во Вьетнаме располагается на 65 этаже торгово-офисного небоскреба и отеля Lotte Hotel. Если хотите увидеть Ханой с высоты птичьего полета, вам точно туда.

В список лучших площадок также вошла крепость Нахаргар Форт в Джайпуре.

Снимки этих и других удивительных мест — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
инстаграм, соцсети, фотограф, фотография, Туризм, Путешествие



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Мечта инстаграммера: лучшие смотровые площадки мира – фото
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