Мечта инстаграммера: лучшие смотровые площадки мира – фото

Наступило долгожданное лето, впереди — свободные дни, которые можно распланировать исключительно по своему желанию. Смотрите нашу фотогалерею и думайте об отпуске.

Заядлые путешественники считают одной из лучших смотровых площадок Лайонс-Хед в Кейптауне. Гора притягивает не только обычных туристов, но и любителей острых ощущений — парапланеристов.

Смотровая площадка Lotte Observation Deck во Вьетнаме располагается на 65 этаже торгово-офисного небоскреба и отеля Lotte Hotel. Если хотите увидеть Ханой с высоты птичьего полета, вам точно туда.

В список лучших площадок также вошла крепость Нахаргар Форт в Джайпуре.

Снимки этих и других удивительных мест — в фотоленте Sputnik Узбекистан.