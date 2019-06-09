Какой была древняя столица Ферганы?

На территории одного из древнейших городов Центральной Азии, Ахсикента, продолжаются археологические работы. Корреспондент Sputnik побывал на территории бывшей столицы Ферганской области и запечатлел руины некогда великого и процветающего города.
Городище расположен на правом берегу реки Сырдарьи, на территории современной Наманганской области Узбекистана. Нумизматические материалы говорят археологам о том, что столица имела два названия: Фергана и Ахсикент (также Ахси, Ахсикат).
Благодаря выгодному расположению Ахсиката товары, произведенные в Ферганской долине, стали известны во всем мире. Кстати, знаменитые "дамасские мечи" на самом деле изготовлялись именно здесь. Это обосновали учёные Абдухаким Анарбаев и профессор лондонского археологического института Тило Ререн.
Исследователи установили, что город состоял из цитадели, шахристана (основная городская часть) и рабада (район, где жили ремесленники). Площадь поселения составляла примерно 30 гектаров.
Просуществовавший не одно тысячелетие, город превратился в руины в результате сильного землетрясения в 1621 году. Уцелевшие жители переселились в соседний Наманган и в близлежащие кишлаки, а новые места они называли в честь прежнего дома. Даже спустя столетия следы трагедии не исчезли: в области есть кишлак под названием Ахси, а в самом Намангане – улица и квартал Ахси.