Какой была древняя столица Ферганы?

Почти 400 лет назад процветающий Ахсикент был стерт с лица земли в результате мощного землетрясения. О том, что сегодня известно о древней столице Ферганской области, расскажет Sputnik Узбекистан.

На территории одного из древнейших городов Центральной Азии, Ахсикента, продолжаются археологические работы. Корреспондент Sputnik побывал на территории бывшей столицы Ферганской области и запечатлел руины некогда великого и процветающего города.

Городище расположен на правом берегу реки Сырдарьи, на территории современной Наманганской области Узбекистана. Нумизматические материалы говорят археологам о том, что столица имела два названия: Фергана и Ахсикент (также Ахси, Ахсикат).

Опираясь на материалы раскопок и древние письменные китайские источники, ученые утверждают, что Ахсикент появился примерно в III веке до нашей эры и находился на перекрестке Великого шелкового пути. Впервые о городе упомянул в своих отчетах китайский дипломат Чжан Цянь, побывавший в этих местах в 128-127 годах до нашей эры.

Благодаря выгодному расположению Ахсиката товары, произведенные в Ферганской долине, стали известны во всем мире. Кстати, знаменитые "дамасские мечи" на самом деле изготовлялись именно здесь. Это обосновали учёные Абдухаким Анарбаев и профессор лондонского археологического института Тило Ререн.

Исследователи установили, что город состоял из цитадели, шахристана (основная городская часть) и рабада (район, где жили ремесленники). Площадь поселения составляла примерно 30 гектаров.

В своих трудах историк и географ средневековья Якут аль-Хамави писал, что Ахсикент окружали сады, а во внутренней части было множество водоёмов и каналов. Также в городе были большая соборная мечеть, рынок и много других зданий, а в горах, находящихся рядом, добывалось золото и серебро.

Просуществовавший не одно тысячелетие, город превратился в руины в результате сильного землетрясения в 1621 году. Уцелевшие жители переселились в соседний Наманган и в близлежащие кишлаки, а новые места они называли в честь прежнего дома. Даже спустя столетия следы трагедии не исчезли: в области есть кишлак под названием Ахси, а в самом Намангане – улица и квартал Ахси.