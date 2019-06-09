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Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
7-8 июня 2019 года в городе Намангане прошел международный инвестиционный форум "Invest in Namangan" и выставка производителей Наманганской области.

Наманган представил свой инвестиционный потенциал.

7-8 июня 2019 года в Намангане прошел международный инвестиционный форум "Invest in Namangan" и выставка производителей Наманганской области.

В ближайшее время планируется создать экономическую зону, которая будет специализироваться на производстве текстильной продукции. В области есть работают текстильные фабрики. Почти 15% тканей, производимых в Узбекистане, приходятся на Наманганскоую область. Этот регион славиться своим урожаем фруктов и ореховыми деревьями.

© Foto : Emmanuel Dunand
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Накануне форума Наманганский областной хокимият совместно с Министерством иностранных дел запустил уникальный портал MADEINNAMANGAN.UZ, направленный на поддержку экспортеров.  Каталог включает в себя всех производителей Узбекистана. Инвестиционный форум прошел в Намангане в дни Фестиваля цветов.

Узбекистан придает большое значение укреплению и расширению торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей с внешней политикой, в частности с международным сообществом.

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