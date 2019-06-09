Сабантуй в Ташкенте: лето, танцы и отличное настроение — фоторепортаж

В центральном парке узбекской столицы в очередной раз прошел грандиозный Сабантуй, организованный Татарским культурным центром. Публику ждали национальны песни пляски, конкурсы и конечно же - много вкусностей.

Праздник начался в 10 часов утра, но ташкентцы приходили заранее, чтобы успеть занять местечко для пикника.

Публику развлекали артисты, исполнявшие национальные песни и танцы, а для детей была подготовлена насыщенна программа - викторины, игры, мастер-классы и спортивные состязания.

На Сабантуй приходили целыми семьями, даже с самыми маленькими детьми, которые с любопытством смотрели на происходящее веселье.

Самые яркие фрагменты праздника в фотоленте Sputnik Узбекистан.