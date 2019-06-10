Знаменитости на открытии российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи

В сочинском Зимнем театре состоялась церемония открытия юбилейного — 30-го российского фестиваля "Кинотавр".
На церемонии присутствовали президент кинофестиваля Александр Роднянский, режиссеры Валерий Тодоровский, ИванТвердовский, Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко, Павел Чухрай, актеры Леонид Ярмольник, Константин Хабенский, Ирина Горбачева, Павел Прилучный, Юрий Стоянов, Ирина Розанова и многие другие.
В 2019 году в конкурсную программу "Кинотавра" вошли 15 фильмов, а жюри возглавил актер Константин Хабенский.
В число судей также вошли композитор Алексей Айги, киновед Анжелика Артюх, режиссер Резо Гигинеишвили, сценарист и режиссер Наталия Мещанинова, оператор Алишер Хамидходжаев, актриса Анна Чиповская.