"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"

В национальном выставочном комплексе узбекистана стартовали сразу две отраслевых выставки: Uzbekistan Agrotech Expo–2019 и Uzbekistan Agromash Expo–2019.

Оба специализированных форума проходя далеко не в первый раз, привлекая внимание не только представителей соответствующих отраслей производства, но и частников - фермеров или предпринимателей, готовых начать свой бизнес.

В самом павильоне и на прилегающей территории расположились сотни любопытных образцов сельхозтехники, а также специализированне оборудование в сфере агропромышленного комплекса.

В числе основных разделов выставки "производство и переработка плодоовощной продукции", "переработка мяса и рыбы", "производство хлебобулочных и макаронных изделий", "технологии заморозки", оборудование для животноводства, птицеводства и пчеловодства и многие другие.

Отдельно представлено оборудование для упаковки различных видов товаров, а также полиграфическая продукция для ее маркировки.

Наиболее интересные экспонаты в фотоподборке Sputnik Узбекистан.