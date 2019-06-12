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"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"

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  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
  • Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Параллельно с выставкой "Агромаш-2019" в "Узэкспоцентре" также проходит традиционная выставка-ярмарка "Агротех-2019", на которой представлено специализированное оборудование для переработки продовольствия

В национальном выставочном комплексе узбекистана стартовали сразу две отраслевых выставки: Uzbekistan Agrotech Expo–2019 и Uzbekistan Agromash Expo–2019.

Оба специализированных форума проходя далеко не в первый раз, привлекая внимание не только представителей соответствующих отраслей производства, но и частников - фермеров или предпринимателей, готовых начать свой бизнес.

В самом павильоне и на прилегающей территории расположились сотни любопытных образцов сельхозтехники, а также специализированне оборудование в сфере агропромышленного комплекса.

Глава представительства российского завода Восход Анжелика Семенова
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Представитель завода из РФ об особенностях работы в регионах Узбекистана
В числе основных разделов выставки "производство и переработка плодоовощной продукции", "переработка мяса и рыбы", "производство хлебобулочных и макаронных изделий", "технологии заморозки", оборудование для животноводства, птицеводства и пчеловодства и многие другие.

Отдельно представлено оборудование для упаковки различных видов товаров, а также полиграфическая продукция для ее маркировки.

Наиболее интересные экспонаты в фотоподборке Sputnik Узбекистан.




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Выставка Агромаш-2019 в Узэкспоцентре
"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"
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