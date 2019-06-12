"Агромаш-2019": самые любопытные экспонаты на выставке в "Узэкспоцентре"

Оба специализированных форума проходя далеко не в первый раз, привлекая внимание не только представителей соответствующих отраслей производства, но и частников - фермеров или предпринимателей, готовых начать свой бизнес.
В самом павильоне и на прилегающей территории расположились сотни любопытных образцов сельхозтехники, а также специализированне оборудование в сфере агропромышленного комплекса.
Отдельно представлено оборудование для упаковки различных видов товаров, а также полиграфическая продукция для ее маркировки.
Наиболее интересные экспонаты в фотоподборке Sputnik Узбекистан.