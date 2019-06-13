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Лучшие снимки финалистов конкурса имени Андрея Стенина

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Яркость формы и глубина осмысления выбранной автором - в фотоленте Sputnik Узбекистан!

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2019 года.

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов. Все работы, вошедшие в шорт-лист, отмечены яркостью формы и глубиной осмысления выбранной автором темы.

В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.

Главными темами работ 2019 года стали глобальные социальные вызовы. Молодые фотографы в описании их не только пытаются создать новый визуальный язык, объединяя жанры и форматы. Их работы не просто обозначают проблемы и вскрывают их причины. Возможные последствия этих проблем - для страны, региона, или планеты в целом - становятся главными в их историях.

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