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Толпы фанатов и маленький слоненок: политики познают мир селфи

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© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США Дональд Трамп целует свою сторонницу после совместного селфи, январь 2016.

Каждый год, 21 июня, мир отмечает международный день селфи. Sputnik Узбекистан покажет, как президенты и политики делают "себяшки" с фанатами.

Первый специальный праздник организовал в 2014 году диджей Год Макнили из Техаса, где, собственно, и изобрели термин "селфи". Инициативу быстро подхватили пользователи сети по всему миру, и вскоре праздник приобрёл неофициальный статус международного.

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Сегодня очень трудно найти хотя бы один телефон с фронтальной камерой, в галерее которого не было бы ни одного селфи. Явление стало настолько популярным, что политики и президенты тоже не прочь сфотографироваться со своими поклонниками.

Как звезды мировой политики делают "себяшки" с фанатами, смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Политик, селфи



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