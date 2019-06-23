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Детство, прощай: выпускники времен СССР и современной России – фото

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  • Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
  • Выпускники 2-й политехнической школы города Москвы на выпускном вечере.
  • Выпускники школ в день выпускного бала собираются у мемориального комплекса погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941- 1945).
  • Визажист наносит макияж выпускнице перед VIII Всероссийской премией Выпускник-2018.
  • Утро после выпускного вечера в селе Никола-Шанга.
  • Выпускницы отмечают окончание школы в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
  • Выпускники московских школ гуляют на Красной площади после получения аттестата зрелости, 1964 год.
  • Выпускники московских школ запускают в небо волшебный фонарь на праздновании Дня выпускника в парке Горького.
  • Выпускники школы встречают рассвет на набережной Дона.
  • Выпускники московских школ во время празднования Последнего звонка на Красной площади в Москве.
  • Выпускница средней школы после выпускного бала на берегу Невы, 1980 год.
  • Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге.
  • Выпускницы школ на танцевальной площадке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.
  • На выпускном балу в одной из средних школ, Москва, 1971 год.
  • Гулянья выпускников на Красной площади в Москве, 2011 год.
© Sputnik / Kirill Kallinikov
Выпускницы московских школ в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве.

О, это сладкое слово — выпускной! Постепенно приходит осознание, что муки с "домашкой" по нелюбимым предметам позади, экзамены сданы. Можно ненадолго выдохнуть.

Эти несколько часов — сборы, торжество, танцы и прогулки до утра — целый этап в жизни вчерашних школьников. Ну а поступление в вуз, переживания, поиск фамилии в списке будущих студентов — все потом...

После революции 1917 года в Советском Союзе стали проводить не выпускные балы, а вечера. Особых торжеств в этот день поначалу не было, выпускники просто принимали поздравления и получали аттестаты.

Отношение к празднику вновь начало меняться с 50-х годов. Торжественное вручение нового документа, слезы и объятия, благодарности учителям и родителям, танцы и встреча рассвета на набережной — обязательно под пристальным надзором родителей или учителей...

В современной России это важное событие отмечают с бо́льшим размахом. Но что объединяет выпускников времен СССР и ребят, покинувших школьные стены в этом году, — так это вера в светлое будущее и желание двигаться к мечте.

Смотрите фотоленту Sputnik Узбекистан.

Теги:
Россия, СССР, дети, Школа



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