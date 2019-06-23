Детство, прощай: выпускники времен СССР и современной России – фото

О, это сладкое слово — выпускной! Постепенно приходит осознание, что муки с "домашкой" по нелюбимым предметам позади, экзамены сданы. Можно ненадолго выдохнуть.

Эти несколько часов — сборы, торжество, танцы и прогулки до утра — целый этап в жизни вчерашних школьников. Ну а поступление в вуз, переживания, поиск фамилии в списке будущих студентов — все потом...

После революции 1917 года в Советском Союзе стали проводить не выпускные балы, а вечера. Особых торжеств в этот день поначалу не было, выпускники просто принимали поздравления и получали аттестаты.

Отношение к празднику вновь начало меняться с 50-х годов. Торжественное вручение нового документа, слезы и объятия, благодарности учителям и родителям, танцы и встреча рассвета на набережной — обязательно под пристальным надзором родителей или учителей...

В современной России это важное событие отмечают с бо́льшим размахом. Но что объединяет выпускников времен СССР и ребят, покинувших школьные стены в этом году, — так это вера в светлое будущее и желание двигаться к мечте.

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