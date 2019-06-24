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Необыкновенная феерия: как прошли Алые паруса 2019 – фото

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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Бриг "Россия" под алыми парусами на празднике выпускников “Алые паруса” в Санкт-Петербурге

В Петербурге завершился грандиозный праздник выпускников "Алые паруса-2019". Sputnik Узбекистан собрал самые зрелищные моменты прошедшей ночи.

В ночь на 24 июня в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади собрались все выпускники города, чтобы отметить ежегодную традицию – праздник "Алые паруса". Посмотреть на грандиозное шоу приехали вчерашние школьники из различных российских регионов и даже других стран.

Впервые за девять лет вместо шведского судна Tre Kronor перед зрителями предстал другой корабль – бриг "Россия", размер парусов которого составил около 900 квадратных метров.

На Троицком мосту в этот раз установили девять пиротехнических башен, что создавало иллюзию большой огненной дороги. В эту ночь был установлен рекорд по самому продолжительному музыкальному светопиротехническому шоу – салют не прерывался аж 22 минуты.

Выпускницы делают селфи
© Sputnik / Evgeny Epanchintsev
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По традиции на Дворцовой площади состоялся концерт, на котором выступили известные певцы и диджеи. В общей сложности мероприятие посетило порядка 1,5 миллиона человек, в том числе 33 тысячи выпускников.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что самой большой гордостью в этом году было появление нового символа, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила "необыкновенную феерию", царившую на празднике.

Впервые ленинградские школьники увидели на Неве корабль под алыми парусами 27 июня 1968 года. Свое название праздник получил в честь одноименной повести Александра Грина. Традиция отмечать выпускной всем городом была прервана в 1979 году и была возрождена в 2005 году в первозданном виде: с общегородскими гуляниями, фейерверком и традиционным кораблем в акватории Невы. Стоит отметить, что "Алые паруса" являются единственным российским праздником, который включен в мировой реестр событийного туризма.

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