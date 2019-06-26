Из пепла не восстанет: кадры уничтожения тонны наркотиков

Правоохранители уничтожили более тонны наркотических средств, изъятых сотрудниками в ходе борьбы с наркобизнесом. Sputnik побывал на мероприятии и проследил, как проходит эта процедура.

СГБ проводит очередное мероприятие по уничтожению наркотических средств, приуроченное к Международному дню борьбы со злоупотреблением незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщается, сотрудники сожгли 1 тонну 27 килограмм и 911 грамм наркотических средств, среди которых: героин, опий, гашиш, марихуана, маковая солома и другие наркотические и психотропные вещества.

Напомним, что в соответствии с установленным порядком, наркотики, которые использовали в качестве доказательств по уголовным делам, сжигаются в специальных печах.На таких мероприятиях традиционно должны присутствовать представители международных организаций, ответственные лица республики и СМИ.