Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика

Гренландский ледниковый щит, который располагается на самом большом острове земного шара, существовал в течение 2,4 миллиона лет.

Он простирается на 1 833 900 квадратных километров.

Если весь этот лед растает, уровень моря может достичь катастрофической отметки и вырасти на семь метров. И процесс разрушения ледника уже запущен. Как пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, только за последние полвека климатические изменения стали причиной исчезновения сотен триллионов тонн льда из резервуара острова.