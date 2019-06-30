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Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика

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  • Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии.
  • Айсберг возле деревни Иннарсюит в Гренландии
  • Айсберг во фьорде недалеко от города Тасиилак, Гренландия
  • Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии.
  • Катер проходит мимо айсберга в открытом океане возле Тасиилака, Гренландия
  • Гигантские айсберги во фьорде в Нарсаке, южная Гренландия
  • Погружение под поверхность льда с целью исследования ледяной шапки Гренландии
  • Таяние ледника в Гренландии
  • Канадский естествоиспытатель Уилл Гэдд во время погружений с целью исследования ледяной шапки Гренландии.
  • Белые медведи ищут еду на мусорной свалке недалеко от деревни Белушья Губа, архипелаг Новая Земля
© REUTERS / Danish Meteorological Institute/Steffen Olsen
Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии.

Начиная с 1980-х годов, скорость таяния Гренландского ледникового щита возросла в шесть раз.

Гренландский ледниковый щит, который располагается на самом большом острове земного шара, существовал в течение 2,4 миллиона лет.

Он простирается на 1 833 900 квадратных километров.

Если весь этот лед растает, уровень моря может достичь катастрофической отметки и вырасти на семь метров. И процесс разрушения ледника уже запущен. Как пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, только за последние полвека климатические изменения стали причиной исчезновения сотен триллионов тонн льда из резервуара острова. 

Теги:
Арктика



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Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
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