21:32 08 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск
Фото

ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото

Получить короткую ссылку
814 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Актриса Брижит Нильсен позирует фотографам по прибытии на премьеру фильма Кредо II в Лондоне
  • Около 40 кандидаток борются за титул Мисс Филиппины , который позволит им представлять страну на конкурсе Мисс Вселенная
© Sputnik / Alexander Maksimenko
1-е место - украинцы. Множество самых популярных топ-моделей - уроженцы Украины. Все они имеют яркую, привлекательную внешность. Украинские девушки почти всегда возглавляют мировые рейтинги красоты.

Составлен рейтинг самых сексуальных наций планеты.

Туристическая компания Big 7 Travel составила рейтинг самых сексуальных наций мира.

Согласно результатам опроса, который проводился среди полуторамиллионной аудитории сервиса, первое место и звание "самых сексуальных" заняли украинцы. При этом участники опроса интерпретировали термин сами, никаких дополнительных объяснений слову "сексуальный" составители опроса не давали.

Самые сексуальные и богатые фитнес-тренеры в Instagram >>>

1-е место - украинцы. Множество самых популярных топ-моделей - уроженцы Украины. Все они имеют яркую, привлекательную внешность. Украинские девушки почти всегда возглавляют мировые рейтинги красоты.

2-е место было отдано Дании. Казалось бы не совсем очевидный выбор. Однако, есть у потомков викингов что-то невообразимо притягивающее.

3-е место у Филиппин. Постоянные участницы всех конкурсов красоты не отставят равнодушными никого.

Aston Martin и сексуальная пианистка из Узбекистана - новое видео
© Instagram / lolaastanova
Сексуальная пианистка из Узбекистана Лола Астанова выпустила новый клип

4-е место, Бразилия. Самые "фигуристые" представители рейтинга из страны карнавалов. Бразилия -один из главных поставщиков топ-моделей и победительниц конкурсов красоты во всем мире.

5-е место, Австралия. Эта страна славится не только обилием кенгуру и крокодилов, но и прекрасными девушками. Загорелые длинноногие красотки всегда славились своей яркой внешностью.

Подробнее смотрите в нашей фотоленте.

Теги:
конкурс фотографий, лучшее фото, фотография, фотосъемка, фотолента, фотограф, фото, сексуальные



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото
Зеленский официально попросил Путина о встрече – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и самому не пойти ко дну

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054