ТОП-10: какая нация признана самой сексуальной - фото

Туристическая компания Big 7 Travel составила рейтинг самых сексуальных наций мира.

Согласно результатам опроса, который проводился среди полуторамиллионной аудитории сервиса, первое место и звание "самых сексуальных" заняли украинцы. При этом участники опроса интерпретировали термин сами, никаких дополнительных объяснений слову "сексуальный" составители опроса не давали.

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1-е место - украинцы. Множество самых популярных топ-моделей - уроженцы Украины. Все они имеют яркую, привлекательную внешность. Украинские девушки почти всегда возглавляют мировые рейтинги красоты.

2-е место было отдано Дании. Казалось бы не совсем очевидный выбор. Однако, есть у потомков викингов что-то невообразимо притягивающее.

3-е место у Филиппин. Постоянные участницы всех конкурсов красоты не отставят равнодушными никого.

4-е место, Бразилия. Самые "фигуристые" представители рейтинга из страны карнавалов. Бразилия -один из главных поставщиков топ-моделей и победительниц конкурсов красоты во всем мире.

5-е место, Австралия. Эта страна славится не только обилием кенгуру и крокодилов, но и прекрасными девушками. Загорелые длинноногие красотки всегда славились своей яркой внешностью.

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