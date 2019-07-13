13:41 13 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.52
  • EUR9628.35
  • USD8578.36
Поиск
Фото

Что скрывают в себе Соловецкие острова

Получить короткую ссылку
1 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / Pavel Lvov
Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу.

Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов составляет 347 квадратных километров.

Соловецкие острова состоят из шести крупных островов: Соловецкий, Анзер, Большая Муксалма, Малая Муксалма, Большой Заяцкий остров, Малый Заяцкий остров. В архипелаг входит также более ста малых островков.

Соловецкий архипелаг. Архивное фото
© Sputnik / Владимир Трефилов
Ансамбль Соловецкого монастыря внесен в перечень памятников России

Острова административно подчинены Приморскому муниципальному району Архангельской области.

Соловецкий архипелаг, а также пятикилометровая акватория Белого моря, включены в состав особо охраняемой территории — Федерального государственного учреждения "Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".

Главная достопримечательность и духовный центр островов - Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь.

Соловецкий монастырь в течение многих лет использовался в качестве места изоляции непокорных воле государя православных иерархов, еретиков и сектантов. Соловецкая монастырская тюрьма существовала с 1718 года по 1903 год. Монастырь служил в советское время лагерем, в котором погибли семь с половиной тысяч человек. Монашеская жизнь здесь возобновилась с 1990 года. 

Теги:
Путешествие, Россия



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кайли Дженнер
Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes
Челябинский ветеринар выходил новорожденного котенка леопарда
Свой среди чужих: ветеринар спас брошенного мамой котенка леопарда – видео
Туризм в Узбекистане
Грандиозные планы: чем Узбекистан удивит туристов к 2025 году

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054