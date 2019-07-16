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Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами

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© AFP 2018 / Getty Images for Sports Illustrated// Frazer Harrison
На Неделе пляжной моды в Майями в этом году по подиуму дефилировали необычные модели – девушки разного телосложения и с пышными формами заметно отличались от классического стандарта модных красавиц.

В Майами жара зашкаливает, ведь там началась Неделя пляжной моды.

На подиуме дизайнеры представили бикини, в которых можно не только загорать на пляже, но и заниматься спортом, веселиться на вечеринках.

Лучшие купальники известных брендов — в нашей фотоленте.

Теги:
девушки, Майами, США



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Модели на показе Неделе пляжной моды в Майами
Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами
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