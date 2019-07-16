Такие разные и в купальниках: горячие фото девушек с показа в Майами

На подиуме дизайнеры представили бикини, в которых можно не только загорать на пляже, но и заниматься спортом, веселиться на вечеринках.
Лучшие купальники известных брендов — в нашей фотоленте.
В Майами жара зашкаливает, ведь там началась Неделя пляжной моды.
На подиуме дизайнеры представили бикини, в которых можно не только загорать на пляже, но и заниматься спортом, веселиться на вечеринках.
Лучшие купальники известных брендов — в нашей фотоленте.
Жюри объявило результаты конкурса Drone Awards 2019, посвященного аэросъемке.
Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов составляет 347 квадратных километров.
29-летняя певица Тейлор Свифт заработала около 185 миллионов долларов, а Кайли Дженнер - 170 миллионов долларов.
Московский Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - самый масштабный в России фестиваль садово-паркого искусства и ландшафтного дизайна, который ежегодно собирает лучших специалистов в этой области. Самые яркие кадры смотрите в нашей фотоленте.
Как следует из сообщения, в Узбекистане в 2019 году зарегистрировали 1715 предприятий с участием иностранного капитала. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Жители Ташкента, Намангана, Андижана и Ферганы ощутили подземные толчки. Однако, их сила не достигала более трех баллов.
Депутаты предложили устанавливать на легковые автомобили специальные "солнцезащитные шторки".