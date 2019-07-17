Одежда, украшения и специи: чем богат Афганистан - фоторепортаж

В столичном "Узэкспоцентре" открылась выставка товаропроизводителей Афганистана. На стендах можно было увидеть множество различной продукции: начиная от знаменитых афганских ковров из овечьей шерсти, вплоть до ювелирных украшений, не оставляющих равнодушными женскую аудиторию.
В планах также расширение регионального сотрудничества между областями Узбекистана и провинциями Афганистана. Есть предварительные договоренности об улучшении торгового климата – это упрощенные таможенные процедуры и возможность облегчения визового контроля.
Обе стороны заинтересованы в долгосрочном добрососедском сотрудничестве и расширении торговых связей.