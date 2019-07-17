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Одежда, украшения и специи: чем богат Афганистан - фоторепортаж

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  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
  • Выставка товаропроизводителей Исламской Республики Афганистан
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Среди ювелирных изделий, привезенных на выставку было много украшений из серебра. На нескольких стендах были представлены не только современные, но и старинные аксессуары: как мужские, так и женские.

В "Узэкспоцентре" открылась выставка товаропроизводителей Афганистана. Около 70 компаний из Кабула, провинций Балх, Кундуз, Кандагар и Герат привезли свои товары в Узбекистан. Самые необычные и яркие моменты презентации смотрите в нашей фотоленте.

В столичном "Узэкспоцентре" открылась выставка товаропроизводителей Афганистана. На стендах можно было увидеть множество различной продукции: начиная от знаменитых афганских ковров из овечьей шерсти, вплоть до ювелирных украшений, не оставляющих равнодушными женскую аудиторию.

Подписание документов
© Sputnik/Виктор Толочко
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Большую часть экспозиции все же заняли работы ремесленников.

В планах также расширение регионального сотрудничества между областями Узбекистана и провинциями Афганистана. Есть предварительные договоренности об улучшении торгового климата – это упрощенные таможенные процедуры и возможность облегчения визового контроля.

Обе стороны заинтересованы в долгосрочном добрососедском сотрудничестве и расширении торговых связей.




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