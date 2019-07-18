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Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи

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© AP Photo / Evan Agostini
Ежегодно 17 июля отмечается Всемирный день эмодзи.

Как празднуется всемирный день эмодзи во всем мире - смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

Ежегодно 17 июля отмечается Всемирный день эмодзи.

Дата была выбрана не случайно: именно 17 июля "установлено" на пиктограмме, обозначающей календарь.

Этот праздник не имеет официального статуса, но широко отмечается поклонниками эмодзи во всем мире.

Кстати, сегодня Apple решила отпраздновать этот день выпуском новых эмодзи. Теперь в категории Holding Hands, есть любые комбинации тона кожи и пола, чтобы каждый мог найти то, что соответствует его жизненной ситуации. Всего в этой категории 75 эмодзи.

Также Apple уделила внимание категории людей с повышенными потребностями, создав для них новые эмодзи.

Кроме того, есть множество других новых изображений в разных категориях, что явно порадует фанатов эмодзи. Всего же новых картинок 59.  

 

Теги:
праздник, смайлики, эмодзи, фотография, фотолента, фотограф, фото



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