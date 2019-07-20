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"Оставь надежду, всяк сюда входящий": самые опасные города мира – фото

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  • Полиция применяет слезоточивый газ против студентов-демонстрантов в Питермарицбурге, ЮАР.
  • Замусоренный пляж в Порт-Морсби, столице Папуа — Новой Гвинеи.
  • Полицейские на месте убийства молодого юноши в районе Chamelecon города Сан-Педро-Сула, Гондурас.
  • Полицейский разгоняет демонстрантов на антимигрантском митинге в Претории, ЮАР.
  • Очередь на избирательный участок города Дурбан во время выборов в ЮАР.
  • На улицах Йоханнесбурга, ЮАР.
  • Во время протестов в Фортазеле, Бразилия.
  • Работники морга забирают тело мужчины, погибшего во время стрельбы в районе Итинга в Сальвадоре, Бразилия.
  • Статуя Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© Sputnik / Valeriy Melnikov
Барриос — народные районы Каракаса — фактически государство в государстве, где чужакам не место.

В мире есть множество городов, где рады туристам, но немало и тех, откуда можно попросту не вернуться.

На днях сервис Numbeo представил рейтинг самых безопасных и опасных мест в мире. В первой десятке городов, где люди могут чувствовать себя спокойно, оказались столица ОАЭ Абу-Даби, Доха (Катар), Квебек (Канада), Тайбей (Китай), Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и Эскишехир (Турция).

Наиболее опасными городами признаны Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас), три южноафриканских города — Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также три бразильских — Форталеза, Сальвадор, Рио-де-Жанейро. 

Кадры, сделанные в городах с самым высоким уровнем преступности, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.




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