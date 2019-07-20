"Оставь надежду, всяк сюда входящий": самые опасные города мира – фото

В мире есть множество городов, где рады туристам, но немало и тех, откуда можно попросту не вернуться.

На днях сервис Numbeo представил рейтинг самых безопасных и опасных мест в мире. В первой десятке городов, где люди могут чувствовать себя спокойно, оказались столица ОАЭ Абу-Даби, Доха (Катар), Квебек (Канада), Тайбей (Китай), Мюнхен, Дубай, Цюрих, Берн, Гонконг и Эскишехир (Турция).

Наиболее опасными городами признаны Каракас (Венесуэла), Питермарицбург (ЮАР), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сан-Педро-Сула (Гондурас), три южноафриканских города — Претория, Дурбан и Йоханнесбург, а также три бразильских — Форталеза, Сальвадор, Рио-де-Жанейро.

Кадры, сделанные в городах с самым высоким уровнем преступности, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.