"Шелковый путь" по дорогам Монголии: пыль, песок, степь и азарт

Ралли "Шелковый путь" - событие мирового масштаба. В этом году оно проходит уже девятый раз. Скорость, приключения, экстрим и преодоление трудностей -главный девиз участников. Самые яркие кадры ралли для вас собрал Sputnik Узбекистан.

Напомним, что победителем по итогам всего ралли-рейда стал Антон Шибалов, державший лидерство последние этапы марафона. В тройку лучших попали еще два экипажа "КАМАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова и Айрата Мардеева.

Марафон "Шёлковый путь" — одно из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов. Ралли «Шёлковый путь» впервые прошло в 2009 году, соединив Россию, Казахстан и Туркменистан. Тогда гонка состоялась по инициативе президентов трёх государств и при их личном участии в церемонии награждения победителей. Название «Шёлковый путь» подчеркивает евразийский характер марафона и его связующую роль для стран региона Великого Шелкового пути. С 2010 по 2013 годы в ралли за рулем внедорожников и грузовиков приняли участие около тысячи спортсменов из 30 стран мира.