Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото

Одним из первых звезду поздравил жених Алекс Родригес. Он опубликовал в своем Instagram трогательное видео, в котором признался избраннице в любви и поблагодарил ее за страсть, вдохновение и бесконечное стремление стать лучшей во всем.
Одним из самых экстравагантных подарков стал красный Porsche 911 GTS стоимостью в 140 тысяч долларов — его звезда получила от жениха.
Впереди у Лопес много интересных проектов. К примеру, она исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, историей которой, по собственному признанию звезды, она всегда восхищалась.
А мы восхищаемся самой Дженнифер Лопес и предлагаем вам оценить самые яркие ее образы на сцене и красной дорожке. Смотрите фотоленту!