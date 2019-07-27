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Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото

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  • Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на Met Gala в музее Метрополитен в Нью-Йорке
© AFP 2018 / Robyn Beck
Певица и актриса Дженнифер Лопес выступает на 61-й ежегодной премии Grammy в Лос-Анджелесе.

Американская актриса, певица и модельер Дженнифер Лопес 24 июля отметила 50-летие, и в это просто невозможно поверить. Кажется, в ее сутках в два раза больше часов, чем у всех остальных людей: Лопес успевает блистать на сцене, сниматься в кино, заботиться о детях и влюбляться.

Одним из первых звезду поздравил жених Алекс Родригес. Он опубликовал в своем Instagram трогательное видео, в котором признался избраннице в любви и поблагодарил ее за страсть, вдохновение и бесконечное стремление стать лучшей во всем.

Певица Дженнифер Лопес
© AFP 2018 / KENZO TRIBOUILLARD
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По случаю юбилея Лопес закатила шумную вечеринку, чем подала отличный пример всем своим ровесницам. Обладательница шикарной фигуры вышла к гостям в откровенном золотом платье с глубоким разрезом до бедра и декольте и в очередной раз сразила всех наповал.

Одним из самых экстравагантных подарков стал красный Porsche 911 GTS стоимостью в 140 тысяч долларов — его звезда получила от жениха. 

Впереди у Лопес много интересных проектов. К примеру, она исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, историей которой, по собственному признанию звезды, она всегда восхищалась. 

А мы восхищаемся самой Дженнифер Лопес и предлагаем вам оценить самые яркие ее образы на сцене и красной дорожке. Смотрите фотоленту!

Теги:
актриса, певица



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