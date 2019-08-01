ВДНХ - 80 лет: как выглядит сейчас крупнейший в мире экспозиционный комплекс

Первого августа 1939 года в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, которая была призвана презентовать достижения колхозного строительства СССР.

В годы ВОВ работа ВСХВ была по большей части приостановлена — на территории выставки организовывали военные сборы, а ее работников либо эвакуировали, либо отправили на фронт.

После войны ВСХВ была модернизирована — руководство Советского Союза решило создать на ее базе объединенную Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). До развала СССР уникальный экспозиционный комплекс принял десятки масштабных всесоюзных и международных мероприятий. В 1990-е годы экспозиции были уничтожены, а сам комплекс стал вещевым рынком. В 2013 году он был отдан администрации Москвы, возрожден и благоустроен.

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