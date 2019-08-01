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ВДНХ - 80 лет: как выглядит сейчас крупнейший в мире экспозиционный комплекс

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© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве.

Первого августа 1939 года в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, которая была призвана презентовать достижения колхозного строительства СССР.

В годы ВОВ работа ВСХВ была по большей части приостановлена — на территории выставки организовывали военные сборы, а ее работников либо эвакуировали, либо отправили на фронт.

Павильон №66 Культура (Узбекская ССР) на территории ВДНХ
© Sputnik / Владимир Астапкович
Утверждено соглашение о создании павильона Узбекистана на ВДНХ

После войны ВСХВ была модернизирована — руководство Советского Союза решило создать на ее базе объединенную Выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ). До развала СССР уникальный экспозиционный комплекс принял десятки масштабных всесоюзных и международных мероприятий. В 1990-е годы экспозиции были уничтожены, а сам комплекс стал вещевым рынком. В 2013 году он был отдан администрации Москвы, возрожден и благоустроен.

Абдухакимов рассказал, что будет находиться в павильоне "Узбекистан" на ВДНХ

На территории ВДНХ красуется павильон Узбекистана. В 2019 году на встрече глав правительств России и Узбекистана в Ургенче было принято решение передать павильон республике. Сейчас там завершаются реставрационные работы.

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Теги:
ВДНХ, Москва, Россия



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ВДНХ - 80 лет: как выглядит сейчас крупнейший в мире экспозиционный комплекс
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