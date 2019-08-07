Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка – фотолента

Легендарная Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене. История ее жизни — настоящая находка для любителей шпионских интриг и связанных с этим приключений.

Мата Хари на самом деле носила скромное имя — Маргарета Гертруда Зелле. В 18 лет она вышла замуж по объявлению за мужчину, который был гораздо старше ее, и уехала с ним на Яву. Семейная жизнь не сложилась, и девушка отправилась в Париж.

Она начинала как циркачка, но завоевала признание публики и стала "Королевой танца". Ее дебют состоялся в январе 1905 года на благотворительном вечере в салоне русской певицы Киреевской в Париже. Во время выступления она сбросила с себя одежду, оставив лишь жемчужные бусы и сверкающие браслеты. Зрители остались в восторге от авантюристки, которая, по ее собственному признанию, никогда не умела танцевать.

Мужчины сходили с ума от Маты Хари — обаятельной и сексуальной красавицы с легким характером. Она, несомненно, обладала талантом очаровывать и... выведывать государственные тайны. Шпионские игры в мире мужчин и стали причиной ее гибели во время Первой мировой: ее расстреляли во Франции за шпионаж в пользу Германии.