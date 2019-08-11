Главный праздник ислама: как в Ташкенте отмечают Курбан-хайит – фото

После утренней молитвы узбекистанцы посещают кладбища, чтобы помолиться за усопших.
Женщины начали подготовку к празднованию еще накануне вечером. У узбеков есть поверье, что в преддверии праздника в доме надо обязательно пустить дым от выпечки хлеба, поэтому хозяйки выпекают лепешки, готовят десерты из изюма и миндаля.
Согласно преданиям, правоверный мусульманин на спине жертвенного животного сможет попасть в рай, минуя мост Сират, перекинутый над адом.
К обеду весь Узбекистан будет овеян ароматами вкуснейшего праздничного плова из свежей баранины. Сегодня все отведают это блюдо, потому что еще одна из традиций праздника — это благотворительность. Ляган горячего плова и национальных сладостей обязательно занесут соседям, так принято в республике.