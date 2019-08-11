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Главный праздник ислама: как в Ташкенте отмечают Курбан-хайит – фото

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  • Праздничный намаз в честь Курбан-хайита в Ташкенте
  • Праздничный намаз по случаю Курбан-хайита в мечети Ташкента
  • Праздничный намаз в мечети Хазрати Имам в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама.

Сегодня в Узбекистане отмечается один из главных праздников мусульман — Курбан-хайит. В Ташкенте праздничный намаз совершили сотни верующих. Как это было — смотрите в нашей фотоленте.

После утренней молитвы узбекистанцы посещают кладбища, чтобы помолиться за усопших.

Женщины начали подготовку к празднованию еще накануне вечером. У узбеков есть поверье, что в преддверии праздника в доме надо обязательно пустить дым от выпечки хлеба, поэтому хозяйки выпекают лепешки, готовят десерты из изюма и миндаля.

Шавкат Мирзиёев побеседовал с аксакалами в Байсунском районе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Курбан-хайитом
Праздничный стол включает множество блюд, однако главным в этот день все же является плов из мяса жертвенного животного — барана.

Согласно преданиям, правоверный мусульманин на спине жертвенного животного сможет попасть в рай, минуя мост Сират, перекинутый над адом.

К обеду весь Узбекистан будет овеян ароматами вкуснейшего праздничного плова из свежей баранины. Сегодня все отведают это блюдо, потому что еще одна из традиций праздника — это благотворительность. Ляган горячего плова и национальных сладостей обязательно занесут соседям, так принято в республике.

Теги:
молитва, мечеть, Ташкент, курбан-хайит



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