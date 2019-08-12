"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"

Эмоции, страсть голы и память о трагедии "Пахтакора-79". Чем еще запомнился матч в Ташкенте - смотрите в нашей фотоленте.

На ташкентском стадионе "Пахтакор" вечером 11 августа состоялся матч памяти, посвященный погибшим 40 лет назад членам одноименной узбекистанской команды.

На поле вышли сборная ветеранов СССР и команда игроков "Пахтакора" разных лет.

Матч, несмотря на свой статус, получился драматичным - сначала пахтакоровцы вырвались вперед, но затем сборная СССР сумела отыграться. В итоге - богатая на голы боевая ничья: 4:4. Но в такой встрече главное не результат, а само событие, сплотившее людей из десятка стран, которые вновь почувствовали себя одной большой футбольной семьей и, выйдя на поле, доказали, что, вопреки всем испытаниям и тяготам судьбы, игра должна продолжаться.