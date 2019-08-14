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"Прекрасное далёко", или Как проводили лето дети в СССР – фото

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© Sputnik / Viktor Chernov
Дети на качелях в санатории "Ясная поляна" в Крыму, 1976 год.

"Классики", "Море волнуется раз", "Резиночка", "Казаки-разбойники", "Съедобное-несъедобное"... У советских детей не было планшетов и ноутбуков, но было много разных игр, которые объединяли ребят разных возрастов в шумные компании.

Подумать только: дети могли уходить из дома на прогулку днем и возвращаться только поздним вечером, мобильных телефонов не было, и родители не били тревогу.

Многие из тех, кто родился и вырос в советские годы, с ностальгией вспоминают то время и с укоризной поглядывают на нынешних детей, не расстающихся с гаджетами. Иногда кажется, что им до лета и дела нет: был бы мобильный заряжен! 

Посмотрите нашу фотогалерею и попробуйте не согласиться с тем, что советское детство было самое что ни на есть настоящее — с увлекательными играми, прогулками, синяками, разодранными коленками, криками под окном "А Коля выйдет?" и "Вынеси попить!".

Теги:
игры, СССР, дети



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