"Прекрасное далёко", или Как проводили лето дети в СССР – фото

Подумать только: дети могли уходить из дома на прогулку днем и возвращаться только поздним вечером, мобильных телефонов не было, и родители не били тревогу.
Многие из тех, кто родился и вырос в советские годы, с ностальгией вспоминают то время и с укоризной поглядывают на нынешних детей, не расстающихся с гаджетами. Иногда кажется, что им до лета и дела нет: был бы мобильный заряжен!
Посмотрите нашу фотогалерею и попробуйте не согласиться с тем, что советское детство было самое что ни на есть настоящее — с увлекательными играми, прогулками, синяками, разодранными коленками, криками под окном "А Коля выйдет?" и "Вынеси попить!".