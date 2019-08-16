Триумф, награды и эмоции: лучшие фото с полигона "Фориш"

В Узбекистане завершился этап V Международных военных игр "Военно-медицинская эстафета". В общем зачете победили хозяева соревнований, второе место у команды Казахстана, третье - за военными из России.

Этап "Военно-медицинская эстафета" проходил на полигоне "Фориш" с 4 по 15 августа. В соревнованиях участвовали представители 11 стран. По словам Азизбека Икрамова, узбекская сторона готова в будущем принять и другие конкурсы АрМИ, для этого у республики есть все возможности и опыт.

Завершилась церемония закрытия армейских игр праздничной программой и грандиозным салютом.