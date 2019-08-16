18:20 16 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Фото

Триумф, награды и эмоции: лучшие фото с полигона "Фориш"

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Церемония награждения участников конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
  • Участница АрМИ из Узбекистана Лилия Манасыпова на церемонии награждения
  • Церемония награждения на конкурсе Военно-медицинская эстафета АрМИ-2019
  • Хоким Джизакской области Эргаш Салиев награждает призеров Военно-медицинской эстафеты
  • Салют в честь завершения конкурса Военно-медицинская эстафета на АрМИ-2019
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Главные триумфаторы "Военно-медицинской эстафеты" - команда Узбекистана.

Церемония награждения победителей конкурса "Военно-медицинская эстафета", прошедшего в Джизакской области. Лучшие кадры - смотрите в нашей фотоленте.

В Узбекистане завершился этап V Международных военных игр "Военно-медицинская эстафета". В общем зачете победили хозяева соревнований, второе место у команды Казахстана, третье - за военными из России.

Этап "Военно-медицинская эстафета" проходил на полигоне "Фориш" с 4 по 15 августа. В соревнованиях участвовали представители 11 стран. По словам Азизбека Икрамова, узбекская сторона готова в будущем принять и другие конкурсы АрМИ, для этого у республики есть все возможности и опыт.

Завершилась церемония закрытия армейских игр праздничной программой и грандиозным салютом.

Теги:
лучшее фото, фотография, фотосъемка, фотолента, фото, Конкурс, вознаграждение, награждение, награда, Награда, Узбекистан, Узбекистан, победители, Соревнования



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Необычные виды долины Кызыл-Чин: почувствуй себя на Марсе
Салют в честь завершения Военно-медицинской эстафеты на АрМИ-2019
Награды, объятия и залпы салюта: как "Фориш" чествовал призеров АрМИ-2019
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054