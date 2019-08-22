Самые богатые и талантливые мужчины-актеры

Кто из актеров заработал за этот год более 50 миллионов долларов? Смотрите полный список в нашей фотоленте!

Журнал Forbes снова подсчитал доходы знаменитостей.

На этот раз нам представлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира, который возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. По словам издания, его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года составил 89,4 миллиона долларов.

Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes >>

На втором месте - Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов, а замыкает тройку Роберт Дауни-младший с 66 миллионами долларов.

Смотрите полный список самых богатых актеров в нашей фотоленте!