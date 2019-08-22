Самые богатые и талантливые мужчины-актеры

Журнал Forbes снова подсчитал доходы знаменитостей.
На этот раз нам представлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира, который возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. По словам издания, его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года составил 89,4 миллиона долларов.
Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes >>
На втором месте - Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов, а замыкает тройку Роберт Дауни-младший с 66 миллионами долларов.
Смотрите полный список самых богатых актеров в нашей фотоленте!