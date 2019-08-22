16:16 22 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Фото

Самые богатые и талантливые мужчины-актеры

Получить короткую ссылку
43 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • Дуйэн Джонсон
  • Крис Хемсворт
  • Роберт Дауни-младший
  • Акшар Кумар с актрисой
  • Джеки Чан
  • Брэдли Купер
  • Адам Сэндлер
  • Крис Эванс
  • Пол Рад
  • Уилл Смит
© AFP 2018 / Jon Kopaloff
Список самых высокооплачиваемых возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. По словам издания, его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года составил 89,4 миллиона долларов.

Кто из актеров заработал за этот год более 50 миллионов долларов? Смотрите полный список в нашей фотоленте!

Журнал Forbes снова подсчитал доходы знаменитостей.

На этот раз нам представлен рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира, который возглавил Дуэйн "Скала" Джонсон. По словам издания, его доход с июня 2018-го по июнь 2019 года составил 89,4 миллиона долларов.

Самые высокооплачиваемые звезды мира по версии Forbes >>

На втором месте - Крис Хемсворт с 76,4 миллиона долларов, а замыкает тройку Роберт Дауни-младший с 66 миллионами долларов.

Смотрите полный список самых богатых актеров в нашей фотоленте!

Теги:
рейтинг, США, США, шоу-бизнес, знаменитости, Forbes, деньги, лучший актер, актер, актер, Кино, фотография, фотосъемка, фотограф, фото, фотолента



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в церемонии открытия нового здания посольства Узбекистана в Пекине
Посольство Узбекистана отметило новоселье в Пекине
Лавров напомнил о деле Вышинского - видео
Лавров напомнил о деле Вышинского - видео
АрМИ-2019 результаты
Узбекистан на АрМИ-2019: итоги, результаты, рекорды

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054